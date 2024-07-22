Нова лінія з потужністю 3 млн кв. м на рік планується до введення в експлуатацію вже цього літа.

Група компаній Епіцентр завершує монтаж нової виробничої лінії на своєму заводі в Калинівці Київської області. Це дозволить збільшити потужності підприємства до 12,5 млн кв. м на рік.

На сьогодні три діючі виробничі лінії заводу з річною потужністю 9,5 млн кв. м завантажені та працюють цілодобово. Нова лінія з потужністю 3 млн кв. м на рік планується до введення в експлуатацію вже цього літа. Обладнання для неї вироблене італійською компанією Sacmi - світовим лідером з виробництва машин та установок для виготовлення кераміки.

Як зазначив директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров, запуск нової лінії дозволить не тільки збільшити виробничу потужність, а й знизити собівартість продукції та зробити її більш конкурентною.

На сьогодн діють три виробничі лінії

“Ми зможемо впровадити нові типи продукції, такі як потовщена плитка для використання зовні приміщень, а також нові великі формати, актуальні для експортних ринків. Вже зараз компанія постачає плитку в такі країни як Німеччина, Катар, Бельгія, Австрія, Люксембург, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Литва, Естонія, Грузія, Молдова. Зі збільшенням виробництва та асортименту керамічної продукції, ми зможемо розраховувати і на розширення географії експорту, і на зміцнення позицій на українському ринку” - зазначив Володимир Сиров.

За його словами, на сьогодні продукція заводу займає близько 25% українського ринку. При цьому постійно ведеться робота з розробки та впровадження нових форматів та поверхонь керамічної плитки. Наприклад, ще на початку 2024 року компанія вивела на ринок новий бренд TEO Ceramics, орієнтований в тому числі на експортні ринки. А в березні була запроваджена нова лінійка плитки для стін, хоча раніше завод виробляв лише керамограніт. Як результат, асортимент заводу за 7 місяців 2024 року збільшився на більш ніж 160 нових SKU.

Продукція заводу займає 25% українського ринку

“Не менш важливо, що в своїй роботі завод використовує глину українського походження, що видобувається на сході країни. Для забезпечення безперебійного виробництва створюється стратегічний запас глини на три роки, що дозволить підприємству не зважати на можливі перебої в поставках сировини. Крім того, ведеться робота над встановленням потужних газогенераторних установок, які здатні забезпечити весь виробничий процес електроенергією власної генерації. Це особливо важливий крок у забезпеченні стабільної роботи підприємства в умовах нестабільного енергопостачання”, - уточнює директор заводу Руслан Хоменко.

Він додав, що запуск додаткової лінії є одним з кроків загальної програми розвитку і модернізації виробництва, що передбачає досягнення виробничої потужності у 18 млн кв. м у 2027 році. Завдяки цьому підприємство зможе створити нові робочі місця та збільшити відрахування до бюджету. Лише за минулий рік завод у Київській області сплатив понад 161 млн грн податків та зборів, і цього року компанія планує збільшити податкові платежі ще на 10%.