Україна накопичила у ПСГ понад 10 млрд кубометрів газу

За перше півріччя 2024 року група "Нафтогаз" на 8% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Станом на 22 липня обсяг газу, що зберігається в підземних газосховищах – понад 10 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

Із початку сезону Україна закачала понад 2,5 млрд кубометрів блакитного палива.

"Темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд куб. м до 1 листопада. Дякую всім фахівцям, які попри війну ефективно виконують свою роботу", – зауважив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За перше півріччя 2024 року Група "Нафтогаз" на 8% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що минулого року Україна достроково закачала у сховища плановий обсяг газу на зиму.