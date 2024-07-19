Ukraine Facility: Україна отримає 100 млн євро від ЄС на реконструкцію системи передачі електроенергії

Міненерго зазначає, що цей грант є значним кроком в напрямку реконструкції української системи передачі електроенергії.

Україна отримає 100 млн євро від ЄС на реконструкцію системи передачі електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики України.

Кошти надані Європейським Союзом у межах програми Ukraine Investment Facility (UIF), яка є частиною плану Ukraine Facility, та будуть спрямовані на підтримку проєкту «Реконструкція та реабілітація інфраструктури передачі електроенергії України II».

Цей грант - одна з перших угод, підписаних під егідою програми UIF, і є значним кроком в напрямку реконструкції української системи передачі електроенергії.

Відповідні домовленості підписано 18 липня головою правління «Укренерго» Володимиром Кудрицьким та Головою Представництва KfW в Україні Лоренцом Гесснером у присутності заступника міністра енергетики України Романа Андарака та координаторки проєктів з енергетики в Представництві ЄС в Україні Уляни Рудницької.

«Росія не може виграти на полі бою, тому руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. Масовані ворожі атаки призвели до значних втрат як генерувальних потужностей, так і об’єктів системи передачі електроенергії. Серед наших пріоритетів – не тільки відновлення ліній і підстанцій, але і будівництво нової інфраструктури системи передачі за сучасними та енергоефективними технологіями. Ми дякуємо Європейському Союзу та нашим партнерам з KfW за відповідну допомогу, яку буде спрямовано саме на ці цілі», - сказав Роман Андарак.

«Забезпечення стабільної подачі електроенергії українцям є найважливішим завданням для Європейського Союзу. Щоб досягти цієї цілі, ми задіюємо підтримку через усі наявні канали. Збереження кожного мегавата у енергосистемі є критично важливим, і Європейський Союз радий долучитись до модернізації і відбудови енергетичної інфраструктури України», — своєю чергою зазначила Уляна Рудницька.

«Реконструкція, відновлення та розширення електроенергетичної інфраструктури є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України. Завдяки підвищенню енергоефективності, інтеграції української енергосистеми до спільної європейської мережі буде стабілізовано постачання електроенергії. Водночас покращаться умови для економічної діяльності та повсякденного життя українців по всій країні», – сказав Лоренц Гесснер.

Проєктом, зокрема, передбачаються реконструкція, ремонт, реабілітація та заміна зруйнованих та/або пошкоджених частин української інфраструктури передачі електроенергії, обладнання, будівництво нових підстанцій та ліній електропередачі з використанням сучасних та енергоефективних технологій, а також заходи з фізичного захисту елементів електроенергетичної інфраструктури.