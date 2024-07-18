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Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн

Відповідні зміни уряд готує до Податкового кодексу.

Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Ілюстратвине фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Кабмін готує законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“А ось і законопроєкт про підвищення податків від уряду на суму 140 млрд грн. Зараз має розглянути уряд”, – написав Железняк. 

Основні новації:

  • підвищення ставки військового збору до доходів, визначених статтею 163 Кодексу, до 5% (зараз 1,5%). 
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи;
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичними особами - підприємцями платниками єдиного податку першої, другої та четвертої групи;
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу ФОП платниками єдиного податку третьої групи;
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини);
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством ;
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості;
  • встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг;
  • встановлення обовʼязку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;
  • встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр пального.

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