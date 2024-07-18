Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн

Кабмін готує законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“А ось і законопроєкт про підвищення податків від уряду на суму 140 млрд грн. Зараз має розглянути уряд”, – написав Железняк.

Основні новації: