Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Упродовж дня діятимуть графіки як у три черги, так і у чотири.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги". — ідеться у повідомленні.
З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.
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- Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
- Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".