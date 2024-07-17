Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби

З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Упродовж дня діятимуть графіки як у три черги, так і у чотири.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги". — ідеться у повідомленні.

З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.