В окупованому Севастополі ввели графіки відключення світла

У тимчасово окупованому Севастополі російські окупанти запровадили графіки відключення електроенергії. Світло у місті вимикатимуть кожні дві години.
Про це повідомляє підконтрольне російській окупаційній "адміністрації" "Севастопольенерго".
Відсьогодні, 17 липня, і на невизначений термін усі споживачі були поділені на дві черги відключень - по дві години через дві.
Вони стосуватимуться й інших населених пунктів району, зокрема Інкерман та Балаклаву.
Що сталося
- 16 липня кілька регіонів Росії та частина окупованого Криму залишилися знеструмленими. Загалом без світла майже одночасно залишилося близько мільйона людей. На території РФ повідомляло, що електрика зникла після аварійного відключення від мережі блоку Ростовської АЕС. У Росенергоатомі повідомили, що "спрацював захист", не уточнивши, від чого саме.
- У Криму віялові відключення світла пояснили "аномальною спекою".