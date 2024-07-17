В окупованому Севастополі ввели графіки відключення світла

Світло вимикатимуть кожні дві години.

У тимчасово окупованому Севастополі російські окупанти запровадили графіки відключення електроенергії. Світло у місті вимикатимуть кожні дві години.

Про це повідомляє підконтрольне російській окупаційній "адміністрації" "Севастопольенерго".

Відсьогодні, 17 липня, і на невизначений термін усі споживачі були поділені на дві черги відключень - по дві години через дві.

Вони стосуватимуться й інших населених пунктів району, зокрема Інкерман та Балаклаву.

Що сталося