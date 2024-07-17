Bloomberg: Україна поверне 90 захисників з полону у середу

Планується обмін за формулою "90 на 90" за сприяння ОАЕ.

За інформацією агенції Bloomberg, у середу зранку за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів між Україною та Росією відбудеться обмін полоненими. Додому мають повернути 90 українських захисників.

Журналісти порахували, що це може бути вже шостий випадок цьогоріч, коли країна з Аравійського півострова виступить медіатором для перемовин щодо звільнення полонених. Загальна кількість військових, обміняних внаслідок залучення ОАЕ, може сягнути 1400 осіб.

У Bloomberg вважають, що обмін остаточно сигналізуватиме про закриття теми збитого у січні російського військового транспортного літака у Бєлгородській області. Тоді у Кремлі заявили, що на борту були українські полонені, натомість у Києві цю інформацію не підтвердили.