Більше 51 тисячі осіб внесено до Реєстру зниклих безвісти, - МВС

Перебування близько 42 тисяч людей невідоме. Інформація встановлена лише про 7 тисяч осіб.

В Україні в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин зараз є дані про понад 51 тисячу людей.

Про це розповів начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Дмитро Богатюк під час презентації звіту "Як Україна розшукує зниклих безвісти внаслідок агресії Росії та підтримує членів їхніх сімей".

Також у Реєстрі - близько 42 тисяч людей, чиє місце перебування невідоме, та близько 7 тисяч, інформація про яких встановлена.

Близько 4 тисяч тіл ідентифіковано - переважно полеглих військових.

Серед проблем, які виявили правозахисники, - родини цивільних, які зникли безвісти, не розуміють, куди їм звертатися, адже система орієнтована на зниклих безвісти військових. Ба більше, родинам безвісти зниклих цивільних держава надає менше гарантій, ніж родинам, де зник військовий. Зокрема, - родини цивільних осіб не можуть нічого отримати, крім пенсії по втраті годувальника.

Водночас більшість опитаних правозахисниками родичів безвісти зниклих казали, що не знають про можливість отримати таку пенсію. Наразі лише трохи більше 3 тисяч родичів отримують цю пільгу.

Інша проблема - сім’ї не мають права на відстрочку від мобілізації, якщо їхній зниклий родич чи родичка є цивільним.

Координаторка груп сімей полонених та зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкована гадала, що родини безвісти зниклих військових мають право на відстрочку від мобілізації відповідно до закону про мобілізацію. Проте постанова Кабміну № 560 вказує, що військовозобов'язані родичі зниклих безвісти повинні надати судове рішення про визнання рідної людини зниклою безвісти за особливих обставин.

"Більшість родин не мають таких судових рішень, оскільки воно є підставою для виключення зниклого безвісти військового з обліку і припинення виплати грошового забезпечення. Ця вимога про судове рішення суперечить закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", який визначає, що статус зниклого підтверджується внесенням до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - каже Бєлячкова та додає, що постанову № 560 варто змінити.

"Родини болісно сприймають ці вимоги, тому що вже мають невизначену втрату в родині і дуже бояться знову втратити інших родичів", - зауважує Бєлячкова.

Звіт підготували Центр прав людини ZMINA та Медійна ініціатива за права людини.