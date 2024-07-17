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Лубінець: Україна і РФ обмінялися списками відвідуваних військовополонених за формулою "100 на 100"

Російські звільнені заявили, що не мають претензій до української сторони.

Лубінець: Україна і РФ обмінялися списками відвідуваних військовополонених за формулою "100 на 100"
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Україна і РФ обмінялися списками відвідуваних військовополонених з обох сторін за формулою «100 на 100». 

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, 17 липня під час обміну військовополоненими офіси уповноважених з обох сторін спільно продовжили практику фіксації можливих порушень прав людини.

"Під час спільної роботи представники двох офісів опитали звільнених російської та української сторони щодо поводження з ними у полоні. Окрім цього сторони обмінялися списками відвідуваних військовополонених з обох сторін за формулою «100 на 100»", - зазначив омбудсман.

Лубінець зазначив, що російські звільнені озвучили, що "не мають претензій до утримуваної сторони, що свідчить про дотримання Україною Женевських конвенцій".

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