Лубінець: Україна і РФ обмінялися списками відвідуваних військовополонених за формулою "100 на 100"

Російські звільнені заявили, що не мають претензій до української сторони.

Україна і РФ обмінялися списками відвідуваних військовополонених з обох сторін за формулою «100 на 100».

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, 17 липня під час обміну військовополоненими офіси уповноважених з обох сторін спільно продовжили практику фіксації можливих порушень прав людини.

"Під час спільної роботи представники двох офісів опитали звільнених російської та української сторони щодо поводження з ними у полоні. Окрім цього сторони обмінялися списками відвідуваних військовополонених з обох сторін за формулою «100 на 100»", - зазначив омбудсман.

Лубінець зазначив, що російські звільнені озвучили, що "не мають претензій до утримуваної сторони, що свідчить про дотримання Україною Женевських конвенцій".