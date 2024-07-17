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У Німеччині засудили бізнесмена за постачання до Росії деталей для безпілотників, — Reuters

Чоловіка засудили до шести років та дев'яти місяців ув'язнення.

У Німеччині засудили бізнесмена за постачання до Росії деталей для безпілотників, — Reuters
Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

У Німеччині засудили до шести років та дев'яти місяців ув'язнення громадянина ФРН російського походження за підозрою у постачанні Росії деталей для виробництва безпілотників.

Про це пише Reuters.

Німецький суд у середу, 17 липня,  засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Суд міста Штуттгард заявив, що 59-річний чоловік доставив до Росії 120 000 деталей, які могли бути використані у військових цілях у період з січня 2020 року по травень 2023 року.

Серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10", який російська армія використовує у війні проти України.

У рішенні суду вказанно, що з початком широкомасштабної війни в Україні обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

Під час оголошення вироку в суді зазначили, що "взяли до уваги витрачену ним злочинну енергію – зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року – а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

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