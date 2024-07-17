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Литва заборонила в'їзд на територію країни легкових автомобілів з білоруськими номерами

До 18 січня 2025 року всі автомобілі на білоруських номерах мають залишити Литву.

Литва заборонила в'їзд на територію країни легкових автомобілів з білоруськими номерами
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Литва з 18 липня забороняє в'їзд на територію країни легкових автомобілів з білоруськими номерами незалежно від громадянства водія. 

Про це повідомляє пресслужба литовської митниці.

Як зазначають в іноземному відомстві, є певні винятки. Зокрема, до 16 серпня можна в'їжджати в країну громадянам Білорусі на своєму автомобілі, якщо він має легальне право перебувати на території Євросоюзу. При цьому він може користуватися своїм автомобілем, але не продавати його. Виняток не поширюється на автомобілі, що належать юридичним особам або використовуються у комерційних цілях.

Ті легкові автомобілі з білоруськими номерами, які вже знаходяться на території Литви, мають залишити країну до 18 січня 2025 року.

"Після 18 січня 2025 року автомобілі, зареєстровані в Білорусі, не зможуть перебувати на території Литви. Особи, які керуватимуть автомобілем з білоруськими реєстраційними номерами після опублікованих термінів заборони, будуть вважатися такими, що порушили положення законодавства, і притягуватимуться до відповідальності", — ідеться у повідомленні.

У вересні 2023 року Латвія заборонила в'їзд до країни автомобілям з російськими номерами.

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