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В Італії Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників, - Reuters

У деяких випадках робітники були зайняті сім днів на тиждень.

В Італії Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Італії антимонопольні органи розслідують факти надмірної експлуатації робітників компаніями, що входять до Armani Group та Dior Group. 

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на агентство Reuters

Приводом для розслідування стало рішення прокуратури Мілана запровадити тимчасове управління у кількох китайських фірмах, що виробляють люксові товари для Armani та Dior. Перед цим у квітні за рішенням суду було запроваджено тимчасове управління у промисловому підрозділі Giorgio Armani Operations.

Зазначається, що Giorgio Armani Operations передала виробництво сумок, ременів та виробів зі шкіри на аутсорсинг двом фірмам. А вони передали цю роботу на субпідряд чотирьом китайським компаніям на околиці Мілана.

За словами слідчих, ці китайські компанії платили людям 2-3 євро за годину за 10 годин роботи на день. У деяких випадках робітники були зайняті сім днів на тиждень. Ці виробники продавали підрядникам Armani сумки за 93 євро, які перепродавали їх Armani за 250 євро. Ці сумки виставлялися на ринок приблизно за 1800 євро. 

Раніше BBC повідомляло, що для збору жасмину, який постачають відомим виробникам парфумів, використовують дитячу працю.

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