В Італії через спеку померли чотири людини

Зараз в 11 італійських містах через високу температуру оголошено червоний рівень небезпеки.

В Італії за останні два дні через сильну спеку померли чотири літніх людей, пише видання ANSA.

70-річний чоловік помер у неділю на пляжі в Джовінаццо поблизу Барі. Двоє інших смертей сталися у суботу також на пляжах у південному регіоні Апулії.

Ще одна людина померла у Римі. В італійській столиці зараз зафіксовано 37°C.

Зараз в 11 італійських містах оголошено червоний рівень небезпеки. Це: Анкона, Болонья, Кампобассо, Флоренція, Фрозіноне, Латіна, Перуджа, Рієті, Пескара, Рим і Вітербо.

Спека настільки сильна, що загрожує не лише вразливим категоріям, але й активним здоровим людям.

За прогнозами, високі температури триматимуться щонайменше до кінця місяця.

Вчені кажуть, що кліматична криза, спричинена викидами парникових газів, робить частішими та інтенсивнішими екстремальні погодні явища, такі як хвилі спеки, посухи, шторми та повені.