Merkur: Німеччина "майже таємно" передала Україні пакет допомоги з танками

За даними мюнхенської газети Merkur, наприкінці червня і на початку липня Німеччина "майже таємно і непомітно" передала Україні великий пакет військової допомоги. До його складу, серед іншого, увійшли 39 танків.

Про це свідчить оновлений список на сайті уряду. Згідно з ним, минулого тижня Україна отримала ще десять бойових танків Leopard і 20 БМП Marder.

Таким чином кількість наданих німцями Marder зросла до 120, а танків – до 50.

Згідно з сайтом федерального уряду, окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, також надали два додаткових мостоукладальних танка Biber (раніше їх передали 19), два додаткових інженерних танка Dachs (раніше – дев’ять), два евакуаційні танки (раніше 17) і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1 (раніше 38).