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Merkur: Німеччина "майже таємно" передала Україні пакет допомоги з танками

Про збільшення кількості наданих танків та БМП повідомили на сайті уряду. 

Merkur: Німеччина "майже таємно" передала Україні пакет допомоги з танками
Фото: EPA/UPG

За даними мюнхенської газети Merkur, наприкінці червня і на початку липня Німеччина "майже таємно і непомітно" передала Україні великий пакет військової допомоги. До його складу, серед іншого, увійшли 39 танків.

Про це свідчить оновлений список на сайті уряду. Згідно з ним, минулого тижня Україна отримала ще десять бойових танків Leopard і 20 БМП Marder. 

Таким чином кількість наданих німцями Marder зросла до 120, а танків – до 50. 

Згідно з сайтом федерального уряду, окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, також надали два додаткових мостоукладальних танка Biber (раніше їх передали 19), два додаткових інженерних танка Dachs (раніше – дев’ять), два евакуаційні танки  (раніше 17) і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1 (раніше 38). 

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