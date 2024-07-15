Згідно з даними станом на червень, в анклаві було пошкоджено 137 297 будівель, а це більше половини від загальної кількості.

Згідно з оцінкою ООН, автопарку з понад ста вантажівок знадобиться 15 років, щоб очистити Смугу Гази від майже 40 мільйонів тонн уламків, пише The Guardian.

Вартість такої операції становить від 500 до 600 мільйонів доларів.

У висновках міжнародної організації підкреслено, що наступ Ізраїлю призвів до масового руйнування будинків та інфраструктури.

Згідно з даними станом на червень, в анклаві було пошкоджено 137 297 будівель, що становить більше половини від загальної кількості. З них трохи більше чверті було знищено, приблизно десята частина сильно пошкоджена і третину було пошкоджено помірно.

Для захоронення уламків знадобляться великі сміттєзвалища площею від 250 до 500 гектарів.

У травні у програмі розвитку ООН (ПРООН) заявили, що відновлення будинків у Газі, зруйнованих під час війни, у найоптимістичнішому сценарії може зайняти до 2040 року, а повна реконструкція всієї території коштуватиме 40 мільярдів доларів.

Школи, медичні заклади, дороги, каналізація та вся інша критична інфраструктура зазнали величезної шкоди. Конфлікт може знизити рівень охорони здоров'я, освіти та добробуту на території до рівня 1980 року.

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу Ізраїлем табору біженців Аль-Нусейрат у центральній частині Смуги Гази

У квітні Пер Лодхаммар, колишній керівник Служби протимінної діяльності ООН в Іраку, заявив, що в середньому близько 10% зброї не здетонували і її довелося вилучати групам саперів.

65% будівель, зруйнованих у Газі, були житловими, сказав Лодхаммар, додавши, що їхне очищення та відновлення буде повільним та небезпечним через загрозу від снарядів, ракет чи іншої зброї, захованої в обвалених або пошкоджених будівлях.