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Лейбористи зібрали під вибори більше пожертв, ніж усі інші партії разом узяті

Консерватори змогли отримати лише десяту частку від суми внесків у 2019 році.

Лейбористи зібрали під вибори більше пожертв, ніж усі інші партії разом узяті
Кір Стармер та принц Уельський Вільям
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії оприлюднили суми пожертв, які вдалося зібрати політичним партіям під час передвиборчої кампанії. Підсумкові цифри цілком відповідають результатам волевиявлення.

Як пише BBC, абсолютним лідером за спонсорськими внесками стали лейбористи, які залучили на свої рахунки понад 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів - це приблизно півмільярда гривень. Новоспечена партія влади отримала більше коштів, ніж усі інші сили разом узяті.

Найбільшим донором Кіра Стармера та компанії став лорд Девід Сейнсбері, який свого часу працював міністром науки та інновацій в уряді лейбориста Тоні Блера. Його пожертва склала 2,5 мільйона фунтів.

Провальною видалася фінансова складова кампанії для консерваторів: якщо у 2019 році британці довірили партії аж 19,5 мільйонів фунтів, то вже за п'ять років ця сума впала удесятеро. Ріші Сунак та його уряд не змогли переконати виборців пожертвувати бодай 2 мільйони. Не надто відстали й інші великі політсили, представлені у новому скликанні парламенту - ліберальні демократи та реформісти-євроскептики. 

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