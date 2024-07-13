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ЗМІ: Зеленський відвідає Ірландію та Сполучене Королівство

Президент України візьме участь у засіданні лідерів формату Європейської політичної спільноти.

ЗМІ: Зеленський відвідає Ірландію та Сполучене Королівство
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Видання The Guardian з посиланням на власні джерела стверджує, що після участі у саміті НАТО Президент України Володимир Зеленський на вихідних відвідає Ірландію, а наступного тижня - Сполучене Королівство.

Перший офіційний візит Зеленського до Дубліна передбачає зустріч із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом, під час якого йтиметься про зусилля щодо повернення 20 тисяч викрадених росіянами українських дітей. Ірландія не надає нашій державі летальну зброю через принцип нейтралітету, проте долучається до гуманітарних ініціатив та розмінування.

У Британії Президент приєднається до лідерів із 50 країн на засіданні Європейської політичної спільноти - формату, який свого часу запропонував Емманюель Макрон. Допомога Україні має стати однією із провідних тем заходу.

Зеленський також матиме нагоду зустрітися не лише із прем'єром Кіром Стармером, але й з цілою групою лейбористів, зацікавлених у розширенні співпраці між Сполученим Королівством та Україною. 

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