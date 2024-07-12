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Внаслідок російського удару на Донеччині загинув поліцейський

Росіяни атакували автомобіль поліцейського дроном.

Внаслідок російського удару на Донеччині загинув поліцейський
Внаслідок російського удару на Донеччині загинув поліцейський
Фото: Іван Вигівський

У Донецькій області у результаті атаки росіян по поліцейському автомобілю загинув поліцейський Дмитро Петренко.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

“Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління, 38-річний капітан поліції Дмитро Петренко, який саме працював на своїй території”, - написав Вигівський.

Дмитро Петренко розпочав службу у 2006 році. 

У нього залишились дружина, донька та син, батьки.

Дмитро Петренко
Фото: Іван Вигівський
Дмитро Петренко

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