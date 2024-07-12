Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині через російські обстріли загинули четверо людей

Дев'ятеро цивільних зазнали поранень.

На Донеччині через російські обстріли загинули четверо людей
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області 12 липня щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені.

Про це повідомляє очільник Донеьцкої ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, у Мирнограді зафіксовано два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. 

Фото: Вадим Філашкін

Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених.

Також під обстріл потрапила Костянтинівка, там зафіксували влучання по території підприємства. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще троє зазнали поранень.

Фото: Вадим Філашкін

Очільник військової адміністрації закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися для збереження життя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies