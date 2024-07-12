На Донеччині через російські обстріли загинули четверо людей

Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області 12 липня щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені.
Про це повідомляє очільник Донеьцкої ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, у Мирнограді зафіксовано два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту.
Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених.
Також під обстріл потрапила Костянтинівка, там зафіксували влучання по території підприємства. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще троє зазнали поранень.
Очільник військової адміністрації закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися для збереження життя.
- На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 21 отримав поранення.