Координаційний штаб: спецслужби РФ виманюють у родичів українських полонених інформацію через псевдоорганізації

Відомство закликає не передавати псевдоорганізаціям та невідомим особам персональні документи та будь-яку інформацію про українських полонених або зниклих безвісти.

Російські спецслужби створюють фейкові організації і виманюють у родичів українських полонених і зниклих безвісти військових офіційні документи та чутливу персональну інформацію.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання", — ідеться у повідомленні.

Таким чином російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо, пояснюють там.

"Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають в російській неволі, або вважаються зниклими безвісти", — наголошують у Коордштабі.