Координаційний штаб: спецслужби РФ виманюють у родичів українських полонених інформацію через псевдоорганізації

Російські спецслужби створюють фейкові організації і виманюють у родичів українських полонених і зниклих безвісти військових офіційні документи та чутливу персональну інформацію.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання", — ідеться у повідомленні.
Таким чином російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо, пояснюють там.
"Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають в російській неволі, або вважаються зниклими безвісти", — наголошують у Коордштабі.
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що за час війни Україна повернула додому 3310 військовополонених. Україна працює над звільненням з російського полону всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей.