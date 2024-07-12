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Реєстр збитків відкриють для подання заяв за 12 новими категоріями

Це станеться у серпні.

Реєстр збитків відкриють для подання заяв за 12 новими категоріями
Зруйнована ТЕЦ-5 у Харкові
Фото: apostrophe.ua

Починаючи з серпня цього року Реєстр збитків для України відкриють для подання заяв за 12 новими категоріями.

Про це йдеться на сайті реєстру.

Серед нових категорій - загибель людей, вимушене внутрішнє переміщення та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Реєстр збитків для України розпочав свою роботу 2 квітня 2024 року, відкривши прийом заяв через електронну систему "Дія" у першій категорії, пов'язаній з пошкодженням та знищенням житла. Наразі у реєстрі вже є кілька тисяч заяв. 

9-10 липня в Гаазі відбулася перша підготовча зустріч щодо міжнародного інструменту зі створення Комісії з розгляду заяв для України, в якій взяли участь 55 делегацій.

Метою зустрічі був обмін думками щодо шляхів подальшої реалізації резолюції Генеральної Асамблеї ООН і створення з цією метою міжнародного компенсаційного механізму.

Учасники зустрічі також обговорили різні моделі створення комісії з розгляду заяв для України, зокрема, щодо форми необхідного міжнародного інструмента, способів організації та управління комісією.

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