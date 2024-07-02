Уряд спростив подання заяви про відшкодування збитків через агресію РФ

Уряд спростив порядок подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг", – написав він у телеграмі.

Зокрема, зменшили кількість обовʼязкових умов для подання заяви, а саме виключили положення щодо наявності:

права власності на пошкоджений/знищений обʼєкт нерухомого майна, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

наявності у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України,

акта комісійного обстеження обʼєкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

Реєстр збитків