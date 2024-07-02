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Уряд спростив подання заяви про відшкодування збитків через агресію РФ

Зменшили кількість обовʼязкових умов для подання заяви.

Уряд спростив подання заяви про відшкодування збитків через агресію РФ
Наслідки обстрілів, фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Уряд спростив порядок подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді  Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією Російської Федерації проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг", – написав він у телеграмі.

Зокрема, зменшили кількість обовʼязкових умов для подання заяви, а саме виключили положення щодо наявності:

  • права власності на пошкоджений/знищений обʼєкт нерухомого майна, зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
  • наявності у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, 
  • акта комісійного обстеження обʼєкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

Реєстр збитків

  • Наприкінці червня у "Дії" почалося бета-тестування оновленого сервісу подання заяви до міжнародного Реєстру збитків.
  • У травні на порталі Дія відкрили можливість подання заяви у міжнародний Реєстр збитків. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку. Тоді послуга була доступна для українців, які мають акт про пошкодження майна від місцевої влади.
  • 2 квітня запрацював Міжнародний реєстр збитків.
  • Докладно про нього та компенсації, на які можуть розраховувати українці, читайте в інтерв'ю з народним депутатом, головою профільного комітету Денисом Масловим: "Міжнародний Реєстр збитків від агресії РФ запрацював. Росія має заплатити за всю шкоду".
  • Нещодавно міністр юстиції Денис Малюська на організованій LB.ua дискусії повідомив, що в майбутньому подати заяви на відшкодування зможуть не лише приватні громадяни, а і бізнес.
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