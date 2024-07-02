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У Росії мігрантів відправляють на війну в Україну в обмін на громадянство або погрозами позбавлення волі, – МО Британії

Зокрема, мігрантам погрожують арештами за вигаданими звинуваченнями.

У Росії мігрантів відправляють на війну в Україну в обмін на громадянство або погрозами позбавлення волі, – МО Британії
Ілюстративне фото: полювання на нелегальних мігрантів у Москві
Фото: EPA/UPG

У Росії мігрантів відправляють на війну в Україну в обмін на громадянство або погрозами позбавлення волі, повідомляє Міноборони Великої Британії. 

Виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня 2024 року, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що російська влада ідентифікувала 30 тис. мігрантів, які нещодавно стали громадянами Росії і не стояли на військовому обліку. Далі Бастрикін похвалився, що 10 тисяч із них уже відправили на війну в Україні. Бастрикін стверджував, що ці мігранти «копатимуть окопи» та виконуватимуть інші обов’язки в тилових районах.

Британське відомство зазначає, що, за даними російських незалежних ЗМІ, російські правоохоронні органи ведуть кампанію правового переслідування мігрантів, зокрема середньоазіатських, з метою спонукати їх вступити в Збройні сили Росії в обмін на громадянство або щоб уникнути арешту за вигаданими звинуваченнями. Ймовірно, як зазначає Міноборони Британії, це ще один винахідливий спосіб посилити набір військових, одночасно намагаючись обмежити негативний вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну силу.

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