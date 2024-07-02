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​Митники не дали вивезти з України опудало птаха та череп із рогами

Предмети знайшли у посилці, прямували вони від відправників із Запоріжжя до США. 

​Митники не дали вивезти з України опудало птаха та череп із рогами
Опудало птаха
Фото: ДМС

Київські митники зберегли від незаконного вивезення до США опудало рідкісного яструба змієїда та частину черепа з рогами оленеподібної сайги.

Про це повідомила Державна митна служба.

Митники виявили ці предмети в посилках під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямували вони від відправників із Запоріжжя до США. 

Предмети передали до Національного науково-природничого музею для здійснення експертизи.

Опудало птаха
Фото: ДМС
Опудало птаха

"Дані представники фауни охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) (Додаток ІІ). До того ж, опудало і частина черепа з рогами мають певну наукову, музейну та освітню цінність. Конвенцією передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи,

Щодо відправників складено протоколи про порушення митних правил. 

Частина черепа з рогами оленеподібної сайги
Фото: ДМС
Частина черепа з рогами оленеподібної сайги

Раніше київські митники виявили у посилці зуб мамонта, якому понад 13 тисяч років.

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