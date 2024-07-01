Вони готували заворушення у столиці та планували захопити будівлю Верховної Ради.

Служба безпеки викрила групу громадських "активістів", які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року.

Як повідомили у спецслужбі, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через українські та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь Росії.

Для того, щоб реалізувати задумане, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

Фото: СБУ Затриманий "активіст"

Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Фото: СБУ Затриманий "активіст"

Фото: СБУ Затриманий "активіст"

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.