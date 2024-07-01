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Армія РФ на Херсонщині вбила цивільного, пошкодила стільникову вежу і газопроводи

Російські війська атакували 24 населені пункти області.

Армія РФ на Херсонщині вбила цивільного, пошкодила стільникову вежу і газопроводи
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. 

Як повідомив начальник Херчонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 15 приватних будинків. 

Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу та газопроводи; пошкоджені гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Окупанти посилили атаки безпілотниками по цивільних на Херсонщині.  У Херсонській ОВА назвали це цілеспрямованим геноцидом.

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