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Херсонська ОВА: дронові атаки РФ – це цілеспрямований геноцид

Окупанти посилили атаки безпілотниками по цивільних на Херсонщині.  

Херсонська ОВА: дронові атаки РФ – це цілеспрямований геноцид
Фото: Wikimapia

Російські окупанти на Херсонщині значно посилили атаки дронами по цивільних, при цьому не зменшуючи щільності обстрілів з артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, пише Укрінформ.

"Активізувалися атаки російських дронів на Херсонщині, тому треба бути дуже обережними... Такого ще не було, що в самому Херсоні, в передмісті так багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає. До цього ми такого ще не спостерігали", – сказав він. 

Також додав, що йдеться про цілеспрямований геноцид, тому що оператор дрона не може не бачити, що б'є по цивільній особі. Тому окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, навіть дітей: нещодавно від скиду вибухівки постраждали 12-річна дівчинка і її 15-річна сестра.

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