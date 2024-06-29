Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану

Звільнити з півторарічного російського полону українських священиків Івана Левицького і Богдана Гелету вдалося за сприяння Ватикану.
Про це розповів Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас кореспондентці LB.ua під час Національного молитовного сніданку під патронатом президента.
Під час заходу президент Володимир Зеленський подякував священослужителям за силу і гідність та нагадав, що окупанти схопили їх 16 листопада 2022 року у Бердянську, де вони служили у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Священиків вдалося повернути за сприяння та посередництву папи Франциска.
"Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу", – зазначив глава держави та нагадав, що із російського полону повернули 90 військовослужбовців і 10 цивільних.
Вісвальдас Кульбокас розповів кореспондентці LB.ua, що доклали зусиль до обміну і Україна, і Ватикан.
"Святіший отець звертався і до РФ, і до москоського патріархату...потім обмін - це вже Україна, координаційний штаб, вони знайшли схему обміну... Президент подякував святішому отцю, тому що зусиль було багато і з боку України, і з боку святого престолу", – прокоментував нунцій.
За його словами, зараз у російському полоні вже немає католицьких священиків, але є служителі інших конфесій, які потребують звільнення.
Один із звільнених із полону священиків Богдан Гелета, розповів кореспондентці LB.ua, що у полоні до нього як до священика ставилися "по-людяному", проте вважає, що його віра є "маленькою". Він зазначив, що до молитовного сніданку ще не бачився із рідними.
За словами священика, їх утримували у різних місцях Донецької області, і тільки останніми днями перед обміном перевозили по території РФ.
Богдан Гелета зазначив, що не знає, чи повернеться до служіння.
"Ще з настоятелем маю зустрітися, він скаже, що маю робити", – сказав він.
- Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.
- Іван Левицький родом із Львівщини, Богдан Гелета — з Івано-Франківщини.
- З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року священники УГКЦ вирішили залишитися зі своїм народом на тимчасово окупованих територіях. Вони служили як греко-католицьким, так і римо-католицьким громадам, даючи світло надії людям, які опинилися під окупацією.
- Росіяни арештували отців і за пропагандистською методичкою звинуватили їх нібито у підривній діяльності, зберіганні зброї, підтримці «екстремістських організацій» і т.д.
- За інформацією джерел LB.ua їх повернули в обмін на митрополита УПЦ МП Іонафана Єлецкіх, якого напередодні, 25 червня, доставили до кордону з Білоруссю, де й передали представникам Росії.
- Разом із ними додому повернувся Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, та цивільні.
- Перед цим із російського полону вдалося повернути 90 українців.