Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану

Зараз у російському полоні вже немає католицьких священиків, але є служителі інших конфесій, які потребують звільнення.

Звільнити з півторарічного російського полону українських священиків Івана Левицького і Богдана Гелету вдалося за сприяння Ватикану.

Про це розповів Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас кореспондентці LB.ua під час Національного молитовного сніданку під патронатом президента.

Фото: Соня Кошкіна

Під час заходу президент Володимир Зеленський подякував священослужителям за силу і гідність та нагадав, що окупанти схопили їх 16 листопада 2022 року у Бердянську, де вони служили у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Священиків вдалося повернути за сприяння та посередництву папи Франциска.

"Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу", – зазначив глава держави та нагадав, що із російського полону повернули 90 військовослужбовців і 10 цивільних.

Вісвальдас Кульбокас розповів кореспондентці LB.ua, що доклали зусиль до обміну і Україна, і Ватикан.

"Святіший отець звертався і до РФ, і до москоського патріархату...потім обмін - це вже Україна, координаційний штаб, вони знайшли схему обміну... Президент подякував святішому отцю, тому що зусиль було багато і з боку України, і з боку святого престолу", – прокоментував нунцій.

За його словами, зараз у російському полоні вже немає католицьких священиків, але є служителі інших конфесій, які потребують звільнення.

Один із звільнених із полону священиків Богдан Гелета, розповів кореспондентці LB.ua, що у полоні до нього як до священика ставилися "по-людяному", проте вважає, що його віра є "маленькою". Він зазначив, що до молитовного сніданку ще не бачився із рідними.

За словами священика, їх утримували у різних місцях Донецької області, і тільки останніми днями перед обміном перевозили по території РФ.

Богдан Гелета зазначив, що не знає, чи повернеться до служіння.

"Ще з настоятелем маю зустрітися, він скаже, що маю робити", – сказав він.