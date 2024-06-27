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Папа Римський засудив хвилю легалізації наркотиків

Понтифік назвав "ілюзією" твердження, що це сприяє зменшенню випадків залежності.

Папа Римський засудив хвилю легалізації наркотиків
Папа Франциск
Фото: Голос Америки

У затверджений ООН Міжнародний день боротьби зі зловживанням та обігом наркотиків 26 червня Папа Римський Франциск виступив проти змін у законодавствах багатьох країн з цього питання.

Як передає Reuters, очільник Римо-католицької церкви засудив легалізацію наркотичних речовин, яку ухвалюють все більше країн. За його словами, твердження про зменшення випадків залежності в разі зняття заборони на вживання психотропних речовин є "ілюзією". Папа закликав не робити винятки чи послаблення, зважаючи на "легкість" чи "важкість" заборонених засобів. 

Понтифік також засудив людей, причетних до продажу наркотиків та функціонування наркотрафіку, назвавши їх "замовними вбивцями". При цьому Франциск закликав з повагою, розумінням та любов'ю ставитися до людей з наркотичною залежністю, адже "в кожного з них своя унікальна історія". 

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