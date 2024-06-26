Комюніке учасників Саміту миру підтримала Гаяна

Кооперативна Республіка Гаяна підтримала Спільне комюніке учасників Саміту миру після чого кількість держав і міжнародних організацій, які підписали документ, збільшилася до 88, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення МЗС Швейцарії.

В оновленому списку підписантів станом на 25 червня, оприлюдненому на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії, значаться 83 держави і п'ять організацій: Рада Європи, Європейська комісія, Європейська рада, Європейський парламент і Організація американських держав.

Серед держав, які підписали комюніке, усі держави, які перебувають у Європі частково або повністю, за винятком РФ, Білорусі та Ватикану, але вклюМіністерства закордонних справ Швейцаріїчно з усіма 27 країнами-членамиЄС, Україною, Туреччиною, Грузією, Молдовою, Боснією і Герцеговиною, Сербією, а також невизнана Україною як самостійна держава Косово.

Серед держав південної та центральної Америки комюніке підписали Антигуа і Барбуда, Аргентина, Барбадос, Чилі, Коста-Ріка, Гаяна, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Перу, Уругвай.

З африканських держав комюніке підписали Бенін, Кабо-Верде, Коморські Острови, Кот-д'Івуар, Гамбія, Гана, Кенія, Ліберія, Малаві, Сан-Томе і Прінсіпі, Сомалі, Суринам і Замбія.

Крім того, серед підписантів США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Фіджі, Палау, Сінгапур, Східний Тимор, Ізраїль, Японія, Республіка Корея, Філіппіни, Катар, Республіка Маршаллові Острови.