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Прем'єр-міністерка Італії розкритикувала кадрові рішення в Єврокомісії

Джорджа Мелоні залишилася незадоволеною ігноруванням інтересів правих партій.

Прем'єр-міністерка Італії розкритикувала кадрові рішення в Єврокомісії
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Повторне призначення Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії та інші рішення щодо розподілу місць у виконавчому органі ЄС не сподобалися прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні. Політикиня поскаржилася на процес під час виступу у своєму національному парламенті.

Як пише The Guardian, очільниці уряду не імпонує ситуація, коли керівні посади дісталися представникам проєвропейських центристських партій, в той час як позиція правих та євроскептиків не була врахована.

Мелоні вбачає у цьому несправедливість щодо громадян ЄС, які на виборах до Європарламенту продемонстрували зростання прихильності до правих. "Деякі політики вирішили, що народ не є достатньо зрілим для серйозних рішень", - нарікала чиновниця.

Вона також відзначила, що кадрові рішення ухвалювали люди, "які вважають олігархію єдиною прийнятною формою демократії". "Ці ж люди перетворили ЄС на бюрократичного гіганта, який керується ідеологією. А третя за чисельністю політична сила їм просто не подобається", - підсумувала гнівну промову Мелоні. 

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