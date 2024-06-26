Громадян Німеччини терміново просять залишити Ліван, - МЗС ФРН

Причиною такої рекомендації стало загострення в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем.

Громадянам Німеччини слід терміново залишити Ліван через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомило МЗС Німеччини.

“Військові зіткнення в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем за останні тижні посилилися”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не можна виключати подальшого загострення ситуації та розширення конфлікту, особливо у південних частинах Лівану включно до південних міських районів Бейрута та долини Бекаа, включаючи район Баальбек-Гермель.

Крім того, подальша ескалація може призвести до повного припинення авіасполучення з аеропорту імені Рафіка Харірі, отже покинути Ліван по повітрю тоді буде неможливо.

Крім того, в регіоні слід очікувати демонстрацій і мітингів протесту, і через це можуть виникнути заворушення. Громадянам Німеччини рекомендовано уникати мітингів, демонстрацій та великих скупчень людей.