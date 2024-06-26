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Громадян Німеччини терміново просять залишити Ліван, - МЗС ФРН

Причиною такої рекомендації стало загострення в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем.

Громадян Німеччини терміново просять залишити Ліван, - МЗС ФРН
Протести у Лівані (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Громадянам Німеччини слід терміново залишити Ліван через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомило МЗС Німеччини.

“Військові зіткнення в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем за останні тижні посилилися”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що не можна виключати подальшого загострення ситуації та розширення конфлікту, особливо у південних частинах Лівану включно до південних міських районів Бейрута та долини Бекаа, включаючи район Баальбек-Гермель. 

Крім того, подальша ескалація може призвести до повного припинення авіасполучення з аеропорту імені Рафіка Харірі, отже покинути Ліван по повітрю тоді буде неможливо.

Крім того, в регіоні слід очікувати демонстрацій і мітингів протесту, і через це можуть виникнути заворушення. Громадянам Німеччини рекомендовано уникати мітингів, демонстрацій та великих скупчень людей.

  • Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав главу Міноборони Ізраїлю Йоава Ґалланта працювати над зниженням напруженості у відносинах із Хезболлою в Лівані.

  • 24 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАСу у Смузі Гази згортається. Таким чином створюються умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону, щоб протистояти ліванському ісламістському шиїтському угрупованню “Хезболла”.

  • Водночас Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що на будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван відреагує Іран, ставши на бік “Хезболли”.

  • “Хезболла”, яку підтримує Іран, почала завдавати ударів по Ізраїлю майже відразу після транскордонної атаки ХАМАСу 7 жовтня, яка спровокувала війну в Газі. Відтоді Ізраїль і “Хезболла” майже щодня ведуть перестрілку, але останніми тижнями бойові дії загострилися, викликаючи побоювання щодо повномасштабної війни.

  • “Хезболла” є набагато сильнішою за ХАМАС, і відкриття нового фронту підвищить ризик більшої загальнорегіональної війни за участю інших іранських проксі та, можливо, самого Ірану, що може завдати серйозної шкоди та масових жертв по обидва боки кордону.

  • 12 червня "Хезболла" атакувала Ізраїль із застосуванням близько 170 ракет. 

  • З 7 жовтня ізраїльські авіаудари по Лівану вбили понад 400 людей, більшість з яких були членами “Хезболли”, але серед загиблих також були понад 70 цивільних осіб. Унаслідок ударів Лівану на півночі Ізраїлю загинули 15 солдатів і 10 цивільних.

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