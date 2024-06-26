Іспанія передала Україні додаткові артилерійські снаряди і танки

Міністерство оборони Іспанії передало Україні додаткові танки і артснаряди в межах нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на видання El Mundo.
Зокрема, до нового пакета військової допомоги увійшла додаткова кількість бойових танків Leopard 2 у версії А4, які були відремонтовані та модернізовані. Відомо, що Іспанія планувала передати Україні 20 танків Leopard 2А4, але скільки танків було передано в межах цього пакета військової допомоги, наразі невідомо.
Також в Україну доставили невідому кількість артилерійських боєприпасів 155-мм калібру, які виготовила іспанська компанія Expal.
Додатково була передана система протидії безпілотникам, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також модулі для дистанційного керування озброєнням.
- 24 червня Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot.
- 27 травня президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду.
- Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.