ЗМІ: Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot

Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів ППО Patriot.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.
Передача ракет відбулась 21 червня, повідомляють джерела іспанського видання.
Крім ракет до Patriot, Україна отримала другу партію танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.
- 27 травня президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду.
- Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.