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ЗМІ: Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot

Передача ракет, ймовірно, відбулась 21 червня.

ЗМІ: Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot
ППО Patriot
Фото: EPA/UPG

Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів ППО Patriot. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.

Передача ракет відбулась 21 червня, повідомляють джерела іспанського видання.

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Крім ракет до Patriot, Україна отримала другу партію танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

  • 27 травня президент Володимир Зеленський зустрівся в Мадриді з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом. Вони підписали двосторонню безпекову угоду.
  • Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд євро через Європейський фонд миру. Цього року Україна має отримати допомоги на 1 млрд євро.
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