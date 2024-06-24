Окупанти атакували Покровськ двома "Іскандерами". Четверо загиблих, 34 осіб поранено (доповнено)

Серед поранених є двоє підлітків 12 і 13 років.

Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені внаслідок російського удару двома "Іскандерами" по Покровську Донецької області. Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16. За інформацією прокуратури, окупанти вдарили ракетами із інтервалом в пів години.

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, такими є попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.

Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

Фото: Донецька ОВА Наслідки атаки на Покровськ

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Покровська

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

"Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – наголосив Філашкін.

Фото: Донецька обласна прокуратура Загиблий внаслідок удару по Покровську

Доповнення. У Донецькій обласній прокуратурі додали, що окупанти застосували тактику повторного удару.

Зокрема, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.