Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Покровськ двома "Іскандерами". Четверо загиблих, 34 осіб поранено (доповнено)

Серед поранених є двоє підлітків 12 і 13 років.

Окупанти атакували Покровськ двома "Іскандерами". Четверо загиблих, 34 осіб поранено (доповнено)
Наслідки удару по Покровську
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені внаслідок російського удару двома "Іскандерами" по Покровську Донецької області. Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16. За інформацією прокуратури, окупанти вдарили ракетами із інтервалом в пів години. 

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, такими є попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.

Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

Наслідки атаки на Покровськ
Фото: Донецька ОВА
Наслідки атаки на Покровськ

Наслідки обстрілу Покровська
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Покровська

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

"Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", – наголосив Філашкін. 

Загиблий внаслідок удару по Покровську
Фото: Донецька обласна прокуратура
Загиблий внаслідок удару по Покровську

Доповнення. У Донецькій обласній прокуратурі додали, що окупанти застосували тактику повторного удару. 

Зокрема, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури. 

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. 

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

  • Російські окупанти вранці в понеділок, 24 червня обстріляли місто Торецьк Донецької області. Загинула жінка.
  • Напередодні окупаційні війська РФ знову атакували Селидове на Донеччині. Поранені п'ятеро жителів, серед них - двоє дітей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies