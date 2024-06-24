У Черкасах затримали рекетирів, які вибивали 5 млн грн із сім’ї загиблого військового

Крім цього, зловмисники вимагали визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця, щоб виїхати за кордон.

У Черкасах нейтралізували злочинну групу, яка вимагала у родини загиблого військовослужбовця 5 млн гривень "данини".

Про це повідомили в СБУ.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських воїнів", – зазначили у спецслужбі.

Дізнавшись про те, що дружина загиблого військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток".

Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували хлопця та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон.

Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину "данини".За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру.

Фото: СБУ Затримання рекетирів у Черкасах

Наразі затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Запоріжжі затримали рекетирів, які «вибивали» гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину.