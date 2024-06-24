Українці не платитимуть за новий дозвіл на вʼїзд до Ізраїлю до кінця 2024 року

З 1 січня 2025 року його вартість становитиме 25 ізраїльських нових шекелів.

Нова система дозволу на вʼїзд до Ізраїлю ETA-IL для українців буде безкоштовною до кінця поточного року, з 1 січня 2025 року її вартість становитиме 25 ізраїльських нових шекелів (приблизно 252 грн).

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у соцмережі Facebook.

“Починаючи з 1 липня ц.р. громадяни країн, між якими діє безвізовий режим із Ізраїлем (зокрема з Україною), повинні будуть подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для в'їзду до Ізраїлю на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою”, ‒ зазначили у посольстві.

Отриманий дозвіл буде дійсний для багаторазових поїздок протягом двох років з дати авторизації або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

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Ізраїльська сторона рекомендує подавати заявку на в’їзд принаймні за 72 години до подорожі, до моменту бронювання авіаквитків, готелю та інших подібних витрат, пов’язаних із запланованою поїздкою до Ізраїлю. Заявку можна подати на сайті israel-entry.piba.gov.il.

Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю становить від 24-72 годин.

“З 1 липня 2024 року система працюватиме у пілотному режимі для громадян усіх інших безвізових країн, а з 1 серпня буде вже обов’язковою для усіх громадяни країн (зокрема українців), між якими діє безвізовий режим із Ізраїлем”, ‒ додають дипломати.