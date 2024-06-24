Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Етнічні ідентичності в українському авангарді
Етнічні ідентичності в українському авангарді
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українці не платитимуть за новий дозвіл на вʼїзд до Ізраїлю до кінця 2024 року

З 1 січня 2025 року його вартість становитиме 25 ізраїльських нових шекелів. 

Українці не платитимуть за новий дозвіл на вʼїзд до Ізраїлю до кінця 2024 року
Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Ізраїлі
Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Нова система дозволу на вʼїзд до Ізраїлю ETA-IL для українців буде безкоштовною до кінця поточного року, з 1 січня 2025 року її вартість становитиме 25 ізраїльських нових шекелів (приблизно 252 грн). 

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Державі Ізраїль у соцмережі Facebook. 

“Починаючи з 1 липня ц.р. громадяни країн, між якими діє безвізовий режим із Ізраїлем (зокрема з Україною), повинні будуть подавати заявки на отримання дозволу ETA-IL (електронна віза) для в'їзду до Ізраїлю на термін до 90 днів, з туристичною або діловою метою”, ‒ зазначили у посольстві.

Отриманий дозвіл буде дійсний для багаторазових поїздок протягом двох років з дати авторизації або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Адміністративний збір з громадян України планується стягувати з 2025 року. Тобто до кінця поточного року послуга для громадян України буде безкоштовною

Ізраїльська сторона рекомендує подавати заявку на в’їзд принаймні за 72 години до подорожі, до моменту бронювання авіаквитків, готелю та інших подібних витрат, пов’язаних із запланованою поїздкою до Ізраїлю. Заявку можна подати на сайті israel-entry.piba.gov.il.

Термін розгляду заявки компетентним органом Ізраїлю становить від 24-72 годин.

“З 1 липня 2024 року система працюватиме у пілотному режимі для громадян усіх інших безвізових країн, а з 1 серпня буде вже обов’язковою для усіх громадяни країн (зокрема українців), між якими діє безвізовий режим із Ізраїлем”, ‒ додають дипломати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies