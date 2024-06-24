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Дві посадовиці міграційної служби на Одещині можуть сісти на 8 років за "любов" до РФ

ДБР повідомило посадовицям про підозру за виправдовування збройної агресії Росії.

Дві посадовиці міграційної служби на Одещині можуть сісти на 8 років за "любов" до РФ
Оголошення підозр одеським посадовицям
Фото: ДБР

У Одеській області повідомили про підозри двом працівницям міграційної служби, які підтримують збройну агресію РФ проти України. Жінкам загрожує по 8 років за ґратами. 

Про це інформує ДБР. 

"У той час коли росія третій рік обстрілює мирних жителів та інфраструктуру Одещини, начальниця одного з районних відділів ГУ ДМС України в Одеській області разом з підлеглою під час спілкування з колегами та відвідувачами активно пропагували наративи з російських "методичок", – йдеться у повідомленні Бюро.

Жінки відкрито виправдовували та підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України і називали винною у цьому українську владу.

Під час обшуків житла фігуранток знайдені "георгіївські" стрічки та інша проросійська атрибутика.

Наразі співробітницям міграційної служби повідомлено про підозру у виправдуванні, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. Згодом антикорупційний суд повинен був розглянути обґрунтованість активів, набутих керівником управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

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