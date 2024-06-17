Антикорсуд перевірить активи посадовця міграційної служби в Одеській області

Чиновник придбав автомобіль Mercedes-Benz G400 D за 5,65 млн грн і оформив на матір. Однак ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

Вищий антикорупційний суд України розгляне обґрунтованість активів, набутих керівником управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими.

Серед іншого правоохоронці встановили, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір. Однак ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.

6 червня на Одещині ДБР викрило посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. У них знайшли майна на майже 150 млн грн.

За $20 000 посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні. За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн грн. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 грн.