​Сирський: росіяни проводять наступальні дії на чотирьох напрямках, основні зусилля - на Покровському

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на Покровському напрямку, де сконцентрована більшість ударних бригад і полків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Майже тиждень працюю на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. Характер дій противника суттєво не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони", - зазначив Сирський.

Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

"Як і раніше, мета моєї роботи - вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо. Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій", - сказав Сирський.

Головнокомандувач також наголосив, що по всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці "демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, - віру в нашу перемогу".

"Зокрема, днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу!", - додав Сирський.

Як повідомлялося, від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти. Бої тривають на кількох напрямках.