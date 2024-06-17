Також пошкоджено будівлю і техніку.

Російські війська знову обстріляли пожежну частину на Донеччині.



Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Внаслідок обстрілу поранено рятувальника, якого було доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджена пожежно-рятувальна частина та техніка.

"Це черговий злочин ворога проти українських рятувальників", - наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, за минулу добу на Донеччині за добу росіяни поранили 10 цивільних у трьох населених пунктах.