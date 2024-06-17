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Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині, поранено рятувальника

Також пошкоджено будівлю і техніку.

Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині, поранено рятувальника
Росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині
Фото: ДСНС

Російські війська знову обстріляли пожежну частину на Донеччині. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"Вчора ввечері ворог завдав авіаудару по місту Селидове. Внаслідок обстрілу поранено рятувальника, якого було доправлено до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджена пожежно-рятувальна частина та техніка.

"Це черговий злочин ворога проти українських рятувальників", - наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, за минулу добу на Донеччині за добу росіяни поранили 10 цивільних у трьох населених пунктах.

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