В Україні запустили в експлуатацію магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця

Щоб убезпечити його від обстрілів, практично всю систему сховали під землю.

Група компаній "Автострада" повідомила про введення в експлуатацію магістрального водогону, який подаватиме воду з річки Дніпро до Марганця. Місто раніше брало воду з Каховського водосховища, але воно зникло після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні групи у фейсбуці.

"Вода вже подається із Запоріжжя на насосно-фільтрувальну станцію у Марганець (перша гілка), де вона очищується та розходиться до споживачів – у Марганецьку, Мирівську, Широківську, Томаківську громаду", – розказала компанія.

Друга гілка передбачає продовження водогону до Нікополя та Покрова.

Будівництво водогону завершилось ще в лютому 2024 року, але запустили його тільки у червні, оскільки потрібен був час на визначення балансоутримувача об’єкта та на забезпечення постійною напругою.

Протяжність трубопроводу – 77,9 км, він має шість насосних станцій, 46 камер для стравлювання повітря, 47 камер для зливу води із системи, 16 камер для перемикання потоку води в системі, три камери лічильника та одну камеру для розподілення потоку води між мережами. Система працює під середнім робочим тиском у чотири атмосфери.

Щоб убезпечити водогін від обстрілів, практично всю систему магістральних трубопроводів та насосних станцій сховано під землю. Потужність водогону – 150 000 куб. м води на добу.