​Дві людини дістали поранення через обстріли росіян на Херсонщині

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема - пошкоджено 7 приватних будинків.
Також було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.
Дві людини дістали поранення.
16 червня окупанти накрили вогнем Антонівку на Херсонщині. В результаті дістала поранення жінка, їй надали допомогу на місці.