Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жителька

У жінки діагностували вибухову й червоно-мозкову травми, а також контузію.

16 червня окупанти накрили вогнем Антонівку на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через обстріл постраждала жителька. На момент атаки вона перебувала на подвір’ї свого будинку. У жінки діагностували вибухову та червоно-мозкову травми, а також контузію.

Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.