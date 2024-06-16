Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жителька

16 червня окупанти накрили вогнем Антонівку на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Через обстріл постраждала жителька. На момент атаки вона перебувала на подвір’ї свого будинку. У жінки діагностували вибухову та червоно-мозкову травми, а також контузію.
Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.
- Нині російські військові також атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині.