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Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жителька

У жінки діагностували вибухову й червоно-мозкову травми, а також контузію.

Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, поранена жителька
Херсонщина
Фото: Wikimapia

16 червня окупанти накрили вогнем Антонівку на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через обстріл постраждала жителька. На момент атаки вона перебувала на подвір’ї свого будинку. У жінки діагностували вибухову та червоно-мозкову травми, а також контузію.

Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.

  • Нині російські військові також атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині.
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