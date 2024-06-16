Генштаб ЗСУ: Майже по всій лінії фронту Росія наростила кількість наступів і штурмів

Окупанти четвертий раз за день спробували атакувати українські позиції поблизу Кринок на Херсонщині.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Станом на 16.00 16 червня кількість бойових зіткнень зросла до 70.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, майже по всій лінії фронту ворог наростив кількість наступальних та штурмових дій.

На Харківському напрямку окупанти з території РФ продовжують завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Білгорода (РФ) агресор вдарив двома КАБами по Графському, ще однією КАБ завдав удару по Вовчанську.

На Лиманському противник впродовж дня вісім разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають. Поблизу Серебрянського лісу загарбники завдали авіаційного удару сімома НАРами.

Зазнали невдачі три спроби ворога потіснити українські підрозділи із займаних позицій західніше Іванівського та біля Андріївки на Краматорському напрямку.

На Торецькому російські терористи завдали удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.

На Покровському - найбільша кількість боєзіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Активно працює ворожа авіація: по Воздвиженці загарбники завдали два удари п’ятьма КАБами; ще два удари чотирма КАБами - по Криничній; по дві керовані авіаційні бомби російські терористи скинули на Водяне Друге, Тарасівку, Нову Полтавку, Прогрес. Новоселівку Першу атакували однією КАБ та дванадцятьма НАРами. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 ворожих штурмів, шість боєзіткнень – ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, половину з них наші захисники – відбили.

На Времівському вісім атак окупаційної армії на позиції підрозділів Сил оборони успіху не мали. Триває бій в районі Старомайорського.

Авіація ворога працювала пообіді на Гуляйпільському напрямку. Удару однією керованою бомбою зазнала Варварівка, по населеному пункту Чарівне окупанти вдарили шістнадцятьма НАРами.

На Придніпровському напрямку, агресор четвертий раз за день спробував атакувати наші позиції поблизу Кринок. Успіху не мав.