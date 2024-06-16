Ветеран Колесніков: Найкращим було би проведення обміну всіх на всіх, але розуміємо, що Росія на це не піде

Його метою на саміті миру є пояснити країнам, наскільки жахливим є російський полон, та залучити їх до тиску на країну-агресора.

Звільнення полонених – одна з трьох тем, які обговорюють на нинішньому Глобальному саміті миру. Найкращим було би проведення обміну всіх на всіх, але є розуміння, що Росія на це не піде.

Тому принаймні потрібно добитися регулярності обмінів. Про це ветеран ЗСУ, звільнений з полону захисник України, Максим Колесніков розповів кореспондентці LB.ua на полях саміту.

"Це одне з основних особистих моїх завданнях тут", – сказав Колесніков.

Він додав, що в розмовах із представниками інших країн побачив дуже слабке розуміння, чим насправді є полон у росіян і чому ми так прагнемо обміну ще до завершення війни.

"Вони не розуміють, що полон абсолютно жахливий. Що це тортури, що це виснаження, що це горе для людей. Вони це уявляють на рівні книжок двадцятого сторіччя, про те, як офіцери під час Першої світової жили на квартирах, спокійно пили якісь напої, сперечалися, писали чудові довгі листи своїм дружинам. Тобто для них це щось таке напівромантичне. Вони не усвідомлюють, що насправді відбувається", – сказав ветеран.

Він наголосив, що важливо донести до представників інших країн, що російський полон є жахливим, фашистським і з нелюдським ставленням.

"І що обміни, які ідуть зараз, вони вкрай потрібні. І головне – що вони можуть тиснути на Росію", – додав ветеран.

Він пояснив, що уже є країни, які допомагають із обмінами. Увага країн може допомогти і покращити умови утримання наших полонених.