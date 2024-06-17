СБУ затримала зрадника, який готував для росіян "наступальний плацдарм" на Дніпропетровщині

Служба безпеки затримала агента ФСБ Росії, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річку прифронтової громади.

Щоб виявити бойові локації українських військ, окупанти задіяли свого агента – 57-річного жителя місцевого селища. За завданням російської спецслужби чоловік щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони.

"У разі встановлення таких геолокацій, він месенджером «звітував» до ФСБ, дотримуючись заходів конспірації – видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв’язку. За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації", - зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ці плани ворога і затримала їхнього агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ. Також у помешканні зрадника виявлено банківську картку, на яку він отримував гроші від росіян.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.