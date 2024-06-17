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Унаслідок російських ударів по Харківщині постраждав чоловік

Пошкоджено приватні будинки.

Унаслідок російських ударів по Харківщині постраждав чоловік

Сьогодні вночі близько 2:30 Росія завдала авіаудар по селу Борівська Андріївка на Харківщині.

Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Пошкоджено приватні домоволодіння.

Вчора ввечері війська країни-агресора здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району. 

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Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. 

“За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, ‒ йдеться у повідомленні.

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