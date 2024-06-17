Унаслідок російських ударів по Харківщині постраждав чоловік

Сьогодні вночі близько 2:30 Росія завдала авіаудар по селу Борівська Андріївка на Харківщині.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Пошкоджено приватні домоволодіння.

Вчора ввечері війська країни-агресора здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району.

Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

“За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, ‒ йдеться у повідомленні.