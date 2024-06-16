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Росіяни обстріляли село на Харківщині, серед поранених - неповнолітній і вагітна

Усіх забрали до медзакладу.

Росіяни обстріляли село на Харківщині, серед поранених - неповнолітній і вагітна
Фото: United24

Російські окупанти вдарили 16 червня о 15:26 по селу Піски Радьківські Ізюмського району.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

У результаті атаки постраждали троє жителів.

"13-річний хлопець зазнав поранень плеча склом, 59-річний чоловік та 33-річна вагітна жінка отримали  акубаротравми, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення", - розповіли в адміністрації.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу і забрали до медзакладу.

  • Російська армія також масовано обстріляла Куп'янський район Харківської області. Була поранена одна людина.
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