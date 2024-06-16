Росіяни обстріляли село на Харківщині, серед поранених - неповнолітній і вагітна

Російські окупанти вдарили 16 червня о 15:26 по селу Піски Радьківські Ізюмського району.
Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
У результаті атаки постраждали троє жителів.
"13-річний хлопець зазнав поранень плеча склом, 59-річний чоловік та 33-річна вагітна жінка отримали акубаротравми, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення", - розповіли в адміністрації.
Постраждалим надали необхідну медичну допомогу і забрали до медзакладу.
- Російська армія також масовано обстріляла Куп'янський район Харківської області. Була поранена одна людина.