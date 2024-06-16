Росіяни обстріляли село на Харківщині, серед поранених - неповнолітній і вагітна

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу і забрали до медзакладу.

"13-річний хлопець зазнав поранень плеча склом, 59-річний чоловік та 33-річна вагітна жінка отримали акубаротравми, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення", - розповіли в адміністрації.

Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

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