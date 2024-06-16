В "Азові" розповіли подробиці просування у Серебрянському лісництві

Сили оборони просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту у Серебрянському лісництві.

Бійці "Азову" вибили росіян з їхніх позицій у Серебрянському лісі і просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту.

Про це ідеться на офіційній сторінці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ у Телеграм.

12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ою бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступ у Серебрянському лісництві. В результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку", — розповіли у бригаді..

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що на тактичному рівні Сили оборони займають вогневі позиції російських військ на деяких ділянках фронту, зокрема і в Серебрянськом лісі на Луганщині.